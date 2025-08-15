Взвешивание перед UFC 319: дю Плесси тяжелее Чимаева, Мерфи перевесил Пико и другие
Стали известны итоги взвешивания перед турниром UFC 319.
В Чикаго (штат Иллинойс) прошла церемония взвешивания перед турниром UFC 319. Ивент состоится в ночь на 17 августа – его возглавит титульный бой в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым.
Результаты взвешивания:
● Дрикус дю Плесси (83,9 кг) – Хамзат Чимаев (83 кг);
● Лерон Мерфи (66,2 кг) – Аарон Пико (65,8 кг);
● Джефф Нил (77,6 кг) – Карлос Пратес (77,1 кг);
● Джаред Каннонир (84,4 кг) – Майкл Пейдж (84,4 кг);
● Тим Эллиотт (57,2 кг) – Кай Асакура (57,2 кг);
● Байсангур Сусуркаев (84,4 кг) – Эрик Нолан (83 кг).
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
