WBO обязала Бивола предоставить подробную медицинскую документацию о травме

WBO обязала Дмитрия Бивола предоставить медицинскую документацию о травме.

Ранее Дмитрий Бивол сообщил, что перенес операцию на спине и не подерется в 2025 году.

«Данная процедура не направлена на умаление личной ситуации Бивола, а призвана обеспечить справедливость для всех спортсменов. И хоть такие требования могут показаться строгими, они необходимы для гарантии прозрачности.

Исходя из вышеизложенного, Биволу предписывается в течение десяти дней с момента получения данного уведомления предоставить подробное медицинское заключение о характере его травмы, результатах обследований, прогнозах восстановления, а также мнение лечащего врача о сроках, когда он будет готов к возвращению.

Невыполнение данного предписания повлечет за собой утрату Биволом всех прав, закрепленных в соглашении», – говорится в заявлении Всемирной боксерской организации (WBO).

