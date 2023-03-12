Уоррен – о бое Усика и Фьюри: «Это будет самое кассовое мероприятие, которое когда-либо проходило на «Уэмбли»

Промоутер Фрэнк Уоррен высказался о возможных доходах от проведения боя за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между и .

«Это будет самое кассовое мероприятие, которое когда-либо проходило на стадионе «Уэмбли». И я говорю не о боксе, а о разовом мероприятии», – сказал Уоррен.

Планируется, что бой пройдет 29 апреля. Команды боксеров подтвердили WBA, что согласовали проведение поединка.

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