Уоррен – о бое Усика и Фьюри: «Это будет самое кассовое мероприятие, которое когда-либо проходило на «Уэмбли»

Теги Фрэнк Уоррен Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Промоутер Фрэнк Уоррен высказался о возможных доходах от проведения боя за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Это будет самое кассовое мероприятие, которое когда-либо проходило на стадионе «Уэмбли». И я говорю не о боксе, а о разовом мероприятии», – сказал Уоррен.

Планируется, что бой пройдет 29 апреля. Команды боксеров подтвердили WBA, что согласовали проведение поединка.

Усик согласился на условия Фьюри по разделению гонорара 70 на 30: «Но ты должен пообещать, что пожертвуешь Украине 1 миллион сразу после боя»

Фьюри начал тренировочный лагерь перед боем с Усиком

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3 комментария

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Jony Caidge
Попрошайка опять бабки клянчит, но Король цыган пошлёт его...
Да и в ринге не напрягаясь)
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Спартак Уокер
Да прямо таки самое
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mister1
Фьюри Джошуа за абсолюта конечно вообще побил бы все рекорд , но с хохлом тоже ниче , Тайсон потом даст Антону шанс попробовать вкус 4 поясов
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