Усик согласился на условия Фьюри по разделению гонорара 70 на 30: «Но ты должен пообещать, что пожертвуешь Украине 1 миллион сразу после боя»
Александр Усик ответил Тайсону Фьюри на предложение разделить гонорар 70 на 30 процентов в пользу британца. Ранее WBA заявила, что стороны договорились о проведении боя.
«Эй, жадное пузо, я согласен на твое предложение поделить гонорар 70/30. Бой 29 апреля на «Уэмбли».
Но ты должен пообещать, что пожертвуешь Украине 1 миллион фунтов стерлингов сразу после боя. И за каждый день задержки ты отдашь по одному проценту из собственного кошелька украинскому народу. Договорились?» – сказал Усик.
Усик – чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA, WBO и IBF, Фьюри – WBC. Они подерутся за звание абсолютного чемпиона.
Деньги могут вообще не дойти до Украины или могут быть присвоены непонятно кем.
Бой абсолютно без интриги. Единственной интригой была сколько % гонорара Фьюри отдаст, чтобы вернуть все пояса