Усик согласился на условия Фьюри по разделению гонорара 70 на 30: «Но ты должен пообещать, что пожертвуешь Украине 1 миллион сразу после боя»

ответил на предложение разделить гонорар 70 на 30 процентов в пользу британца. Ранее WBA заявила, что стороны договорились о проведении боя.

«Эй, жадное пузо, я согласен на твое предложение поделить гонорар 70/30. Бой 29 апреля на «Уэмбли».

Но ты должен пообещать, что пожертвуешь Украине 1 миллион фунтов стерлингов сразу после боя. И за каждый день задержки ты отдашь по одному проценту из собственного кошелька украинскому народу. Договорились?» – сказал Усик.

Усик – чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA, WBO и IBF, Фьюри – WBC. Они подерутся за звание абсолютного чемпиона.

Фьюри – команде Усика: «Вы не заслуживаете больше 30%»