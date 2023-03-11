Усик согласился на условия Фьюри по разделению гонорара 70 на 30: «Но ты должен пообещать, что пожертвуешь Украине 1 миллион сразу после боя»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Александр Усик ответил Тайсону Фьюри на предложение разделить гонорар 70 на 30 процентов в пользу британца. Ранее WBA заявила, что стороны договорились о проведении боя.

«Эй, жадное пузо, я согласен на твое предложение поделить гонорар 70/30. Бой 29 апреля на «Уэмбли».

Но ты должен пообещать, что пожертвуешь Украине 1 миллион фунтов стерлингов сразу после боя. И за каждый день задержки ты отдашь по одному проценту из собственного кошелька украинскому народу. Договорились?» – сказал Усик.

Усик – чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA, WBO и IBF, Фьюри – WBC. Они подерутся за звание абсолютного чемпиона.

Фьюри – команде Усика: «Вы не заслуживаете больше 30%»

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27 комментариев

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Александр Кудрявцев
Ответ mister1
Зеленскому 🤡🤡 и его шайке этот миллион достанется , а не простому народу
Полюбому. Если конечно условия выплонит
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beavers
А реально ли вообще с цыган сбить бабки?!?
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*Vladko*
Тут не только в деньгах дело. Сейчас украинские спортсмены используют люьой повод для привлечения внимания к конфликту, чтобы любой, даже аполитичный человек на западе так или иначе вовлекался в это инфополе. И, суди по тому, как от таких новостей тут пригорают попы - это работает отлично.
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Александр Кудрявцев
Ответ Ру7евоЙ
Фуу
Тут даже не Фуу. Даже и сказать то не смогу
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marakesh
Ответ reteka
Что значит пожертвовать Украине, кому конкретно и как? Деньги могут вообще не дойти до Украины или могут быть присвоены непонятно кем.
Например цыганами😎
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James Voron
Давайте уже бой скорее.
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Александр Кудрявцев
Ответ 8arcelona
Он из имеющих у него денег отдал уже не мало, из этих тоже отдаст по-любому.
Вот пусть отдаёт. 😈😈😈😈😈
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bad_bear
Ответ Johnny Walker
Почему Усик не отдаст весь свой гонорар Украине? Двуличный пень.
надеюсь цыган ответит ему подобающе, что-то типа "я тебе ничего не должен" или "сам пожертвуешь, итак условия слишком хорошие" 😊
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Александр Кудрявцев
Не чего не треснет у Усика 🤗🤗🤗🤗
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Александр Кудрявцев
Ответ Перегарыч
Логично, джем ответ от цигана
В чём логика 🤔🤔🤔
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Pauer
Ответ Перегарыч
Логично, джем ответ от цигана
В чем логика?
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reteka
Что значит пожертвовать Украине, кому конкретно и как?
Деньги могут вообще не дойти до Украины или могут быть присвоены непонятно кем.
+4
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+3
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dmitry79
Бред какой-то - гнилое торгашество а-ля "пир во время чумы". Могли бы делать это не публично хотя бы
+1
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Юрий Гаврилов
Православный Усик! Монахов из Киево-Печерской лавры выгоняют, а ты о деньгах для тех, кто выгоняет хлопочешь. Не стыдно?
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Анатолий Зыболов
Национальная черта вечно просить и кляньчить.
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Zhaldas
почему Фьюри именно должен? странно это звучит
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maxwell997
Усик тоже поплыл…
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Дмитрий Епаничкин
Ответ Johnny Walker
Почему Усик не отдаст весь свой гонорар Украине? Двуличный пень.
А Усик с тобой поделился на что потратит свой гонорар? Расскажи нам всем.
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8arcelona
Ответ Johnny Walker
Почему Усик не отдаст весь свой гонорар Украине? Двуличный пень.
Он из имеющих у него денег отдал уже не мало, из этих тоже отдаст по-любому.
+16
-9
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Born is the King
Англия уже отправила 70 млн евро Украине. Теперь ещё и Фьюри должен отправить? И так 30% слишком много для Трусика.
Бой абсолютно без интриги. Единственной интригой была сколько % гонорара Фьюри отдаст, чтобы вернуть все пояса
+1
-5
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Маргарита Михайловна
Фьюри сольётся
+2
-2
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AVKU
Эх, Усик... Думал он умнее.
+3
-5
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mister1
Зеленскому 🤡🤡 и его шайке этот миллион достанется , а не простому народу
+5
-6
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Ру7евоЙ
Фуу
+3
-4
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Johnny Walker
Почему Усик не отдаст весь свой гонорар Украине? Двуличный пень.
+33
-12
+21
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