Фьюри и Усик подтвердили WBA, что согласовали проведение боя

Президент WBA Хильберто Мендоса сообщил, что получил от команд и уведомления о согласовании проведения боя.

Ранее WBA установила дедлайн на переговоры и объявила, что Усик обязан провести защиту против Даниэля Дюбуа, если стороны не договорятся.

Сейчас команды просят время для работы над контрактами, чтобы закрыть сделку.

Бой между Усиком и Фьюри за абсолютное чемпионство в тяжелом весе запланирован на 29 апреля в Лондоне.

Усик – чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA, WBO и IBF, Фьюри – WBC.

Фьюри – команде Усика: «Вы не заслуживаете больше 30%»