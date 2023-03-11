Фьюри и Усик подтвердили WBA, что согласовали проведение боя
Президент WBA Хильберто Мендоса сообщил, что получил от команд Александра Усика и Тайсона Фьюри уведомления о согласовании проведения боя.
Ранее WBA установила дедлайн на переговоры и объявила, что Усик обязан провести защиту против Даниэля Дюбуа, если стороны не договорятся.
Сейчас команды просят время для работы над контрактами, чтобы закрыть сделку.
Бой между Усиком и Фьюри за абсолютное чемпионство в тяжелом весе запланирован на 29 апреля в Лондоне.
Усик – чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA, WBO и IBF, Фьюри – WBC.
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