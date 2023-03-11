Фьюри начал тренировочный лагерь перед боем с Усиком

Чемпион WBC в тяжелом весе объявил о начале шестинедельного тренировочного лагеря перед боем с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

«Доброе утро, люди, мир. Сегодня первый день моей подготовки к бою с Усиком. Мне не нужно шесть месяцев, четыре месяца и все такое. У меня шесть недель и неделя отдыха.

Счастливые дни. Я навяжу свою волю этому маленькому подлому ублюдку. Не могу дождаться», – сказал Фьюри.

Бой Усика и Фьюри запланирован 29 апреля в Лондоне.

Фьюри и Усик подтвердили WBA, что согласовали проведение боя

Усик согласился на условия Фьюри по разделению гонорара 70 на 30: «Но ты должен пообещать, что пожертвуешь Украине 1 миллион сразу после боя»