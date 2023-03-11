Иван Редкач: «Фьюри – умный боец, ставит свои условия. Усик побил только бодибилдера два раза и Чисору, и то еле-еле»

Украинский боксер отреагировал на договоренность между и о бое за абсолютное чемпионство в тяжелом весе.

70% призового фонда за бой получит Фьюри.

«Зашел на украинские паблики, читаю комментарии украинцев: «Тайсон боится Усика», «Тайсон – трус». Ни одного адекватного комментария не увидел, одну желчь и негатив.

Тайсон – умный боец, ставит свои условия. У него в команде профессионалы, не мошенники – это круто.

Еще раз скажу: он побил всех на своем пути. Усик побил только бодибилдера два раза и Чисору, и то еле-еле, у которого на то время было 12 поражений. Скажите, пожалуйста, кого Усик побил в тяжелом весе?

Ваше мнение: кто победит в бою Усик -Тайсон, если этот бой случится? Тайсон Фьюри, ты монстр», – написал Редкач.

Фьюри начал тренировочный лагерь перед боем с Усиком

Усик согласился на условия Фьюри по разделению гонорара 70 на 30: «Но ты должен пообещать, что пожертвуешь Украине 1 миллион сразу после боя»