Иван Редкач: «Фьюри – умный боец, ставит свои условия. Усик побил только бодибилдера два раза и Чисору, и то еле-еле»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри Иван Редкач бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Украинский боксер Иван Редкач отреагировал на договоренность между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри о бое за абсолютное чемпионство в тяжелом весе.

70% призового фонда за бой получит Фьюри.

«Зашел на украинские паблики, читаю комментарии украинцев: «Тайсон боится Усика», «Тайсон – трус». Ни одного адекватного комментария не увидел, одну желчь и негатив.

Тайсон – умный боец, ставит свои условия. У него в команде профессионалы, не мошенники – это круто.

Еще раз скажу: он побил всех на своем пути. Усик побил только бодибилдера два раза и Чисору, и то еле-еле, у которого на то время было 12 поражений. Скажите, пожалуйста, кого Усик побил в тяжелом весе?

Ваше мнение: кто победит в бою Усик -Тайсон, если этот бой случится? Тайсон Фьюри, ты монстр», – написал Редкач.

Фьюри начал тренировочный лагерь перед боем с Усиком

Усик согласился на условия Фьюри по разделению гонорара 70 на 30: «Но ты должен пообещать, что пожертвуешь Украине 1 миллион сразу после боя»

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7 комментариев

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sonny91
Ответ Фифа Алекс
а кто кроме Фьюри сейчас есть в хэви?
уайт руис джойс паркер уайлдер. хотя не понимаю вопроса
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Дворец культуры Центральный
Ответ jackson_07
Кто такой вообще этот полупокер? Откуда у него такая ненависть к своим?
полупокер
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Фифа Алекс
Ответ sonny91
но он прав-усик уже заслужил зал славы бокса но у него кроме джошуа вообще нет заслуг в хэви+уровни популярности просто несравнимые
а кто кроме Фьюри сейчас есть в хэви?
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sonny91
Ответ Максим Седов
У Редкача к Усику просто ненависть и зависть прёт из всех щелей😂
но он прав-усик уже заслужил зал славы бокса но у него кроме джошуа вообще нет заслуг в хэви+уровни популярности просто несравнимые
+2
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+2
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Lindeman
Ответ Максим Седов
У Редкача к Усику просто ненависть и зависть прёт из всех щелей😂
Просто хайпует, чтобы о нём не забывали
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jackson_07
Кто такой вообще этот полупокер? Откуда у него такая ненависть к своим?
+1
-1
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Максим Седов
У Редкача к Усику просто ненависть и зависть прёт из всех щелей😂
+4
-1
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