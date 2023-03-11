Тони Белью – про Усика: «Нельзя не уважать этого человека! Он очень дешево продал себя и свои три из четырех поясов»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Тони Белью Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Британский боксер Тони Белью прокомментировал согласие Александра Усика на условия Тайсона Фьюри.

Чемпион WBС заберет 70% гонорара боя за абсолютное чемпионство. Поединок состоится 29 апреля.

«Нельзя не уважать этого человека! Он очень дешево продал себя и свои три из четырех поясов. Он делает это, потому что хочет быть лучшим, а также помочь своей стране», – написал Белью.

Иван Редкач: «Фьюри – умный боец, ставит свои условия. Усик побил только бодибилдера два раза и Чисору, и то еле-еле»

Фьюри начал тренировочный лагерь перед боем с Усиком

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OKUZ
Да пусть хоть бесплатно дерётся,но побыстрее
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий