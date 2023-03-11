Тони Белью – про Усика: «Нельзя не уважать этого человека! Он очень дешево продал себя и свои три из четырех поясов»

Британский боксер Тони Белью прокомментировал согласие на условия .

Чемпион WBС заберет 70% гонорара боя за абсолютное чемпионство. Поединок состоится 29 апреля.

«Нельзя не уважать этого человека! Он очень дешево продал себя и свои три из четырех поясов. Он делает это, потому что хочет быть лучшим, а также помочь своей стране», – написал Белью.

Иван Редкач: «Фьюри – умный боец, ставит свои условия. Усик побил только бодибилдера два раза и Чисору, и то еле-еле»

Фьюри начал тренировочный лагерь перед боем с Усиком