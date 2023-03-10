Фьюри – команде Усика: «Вы не заслуживаете больше 30 процентов»

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри выдвинул предложение .

«Усик, ты и твоя команда не заслуживаете больше 30 процентов. Это финальное предложение.

Если вы не согласны, то деритесь с Даниэлем Дюбуа за пару миллионов долларов. Но если хотите заработать настоящие деньги, то соглашайтесь на условия Цыганского короля.

Начиная с сегодня, каждый новый день размышлений будет стоить вам один процент», – заявил Фьюри.

Ранее сообщалось, что бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между Усиком и Фьюри может состояться 29 апреля.

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