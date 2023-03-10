Фьюри – команде Усика: «Вы не заслуживаете больше 30 процентов»
Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри выдвинул предложение Александру Усику.
«Усик, ты и твоя команда не заслуживаете больше 30 процентов. Это финальное предложение.
Если вы не согласны, то деритесь с Даниэлем Дюбуа за пару миллионов долларов. Но если хотите заработать настоящие деньги, то соглашайтесь на условия Цыганского короля.
Начиная с сегодня, каждый новый день размышлений будет стоить вам один процент», – заявил Фьюри.
Ранее сообщалось, что бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между Усиком и Фьюри может состояться 29 апреля.
Эдди Хирн – Фьюри: «Ты хочешь слишком много денег»
Команда Усика предлагала новое распределение гонорара, Фьюри отказался
6 комментариев