Фьюри – команде Усика: «Вы не заслуживаете больше 30 процентов»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Даниэль Дюбуа Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри выдвинул предложение Александру Усику.

«Усик, ты и твоя команда не заслуживаете больше 30 процентов. Это финальное предложение.

Если вы не согласны, то деритесь с Даниэлем Дюбуа за пару миллионов долларов. Но если хотите заработать настоящие деньги, то соглашайтесь на условия Цыганского короля.

Начиная с сегодня, каждый новый день размышлений будет стоить вам один процент», – заявил Фьюри.

Ранее сообщалось, что бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между Усиком и Фьюри может состояться 29 апреля.

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6 комментариев

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Johnny Walker
Пусику 5% за глаза.
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Борис _____
Первый бой с Джошуа был 80 на 20, если я правильно помню? Стало быть, вполне адекватное предложение, Усик с тех пор подрос.
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Чигорин
Да и послал бы Усик его на хрен. То Фьюри языком мелет, что даром драться с Усиком готов, то заведомо унизительные условия по деньгам ставит. Если он не станет абсолютным чемпионом, то не состоится ни какая "эпоха Фьюри". Будет просто один из самых выдающихся боксёров. Но не дотянувший до вершины, не в ряду величайших на все времена.
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ZlomSpb
включил счётчик))
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Maksmen1995
похоже боя не будет.
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pasha_t
Красава Цыган))
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