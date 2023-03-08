12 марта в Лас-Вегасе (США) пройдет UFC Fight Night 221, который возглавит поединок между Петром Яном и Мерабом Двалишвили.

Ян последний раз дрался против американца Шона О’Мэлли на UFC 280, который проходил в октябре 2022 года. В данном бою Петр потерпел поражение раздельным решением судей. На его счету 16 побед и четыре поражения.

Двалишвили в августе 2022 года на турнире UFC 278 разделил октагон с бразильцем Жозе Альдо. Этот бой продлился всю дистанцию и завершился в пользу Мераба решением судей. В его активе 15 побед и четыре поражения.

Ян – 1.30

Двалишвили – 3.40

Прогноз на бой Ян — Двалившили

В бою между Яном и Двалишвили трудно выбрать однозначного победителя. Ян — бывший чемпион в легчайшем весе с отличной ударкой и хорошими навыками борьбы, в то время как Двалишвили – темповик и борец, который любит залеживать соперников.

Если Ян не даст себя переводить и останется в стойке, его ударная точность и сила дадут ему значительное преимущество. Однако, если Двалишвили сможет повалить Яна и контролировать его в партере, он может измотать Яна и, возможно, попытаться закончить бой граунд-энд-паундом или болевым приемом.

Однако Ян гораздо опытнее Двалишвили в чемпионских боях — у грузина не было их вообще. Мераб порой дышит уже в третьем раунде, а Петр — кардиомашина, набирающая обороты с каждым раундом. В конечном счете, исход этого боя, скорее всего, будет зависеть от того, кто из бойцов сможет навязать свой план игры и контролировать темп боя. Однако, я больше верю в вернувшийся голод Яна.

Прогноз на бой: победа Петра Яна.