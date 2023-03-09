12 марта в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC Fight Night 221, в главном событии которого состоится поединок между Петром Яном и Мерабом Двалишвили.

Ян — бывший чемпион легчайшего веса UFC, который утратил титул по ошибке, допущенной в первом бою с Алджамейном Стерлингом. В четвертом раунде поединка Петр пробил сопернику коленом, когда тот находился на трех точках на канвасе. Из-за запрещенного удара его дисквалифицировали, хотя россиянин вел по судейским карточкам. Второй бой получился очень близким, но судейская коллегия все же увидела победу американца.

Последний бой Ян провел против американца Шона О’Мэлли на UFC 280, который проходил в октябре 2022 года. В данном бою Петр потерпел поражение раздельным решением судей. На его счету 16 побед и четыре поражения.

Двалишвили последний раз дрался в августе 2022 года на турнире UFC 278 с бразильцем Жозе Альдо. Этот бой продлился всю дистанцию и завершился в пользу Мераба решением судей. В его активе 15 побед и четыре поражения.

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