В ночь с 11 на 12 марта на арене «The Theater at Virgin Hotels» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221. В одном из событий состоится схватка в легчайшем весе между Саидом Нурмагомедовым и Джонатаном Мартинезом.

Саид Нурмагомедов — российский боец смешанных единоборств (легчайший вес). Свою профессиональную карьеру бойца он начал в 2009 году, а на сегодняшний день в его активе 17 побед и 2 поражения. Спортсмен занимает 14 строчку официального рейтинга UFC в легчайшем весе. Его крайняя схватка состоялась 17 декабря прошлого года против Саидйокуба Кахрамонова. В этом бою Саид Нурмагомедов одержал победу сабмишном.

Джонатан Мартинез — американский боец смешанного стиля, выступающий в легчайшем весе. На протяжении 9 лет выходит в октагон в качестве профессионального бойца, за это время на его счету 17 побед и 4 проигрыша. Предыдущий бой спортсмена был проведен 15 октября 2022 года, его противником был Каб Свонсон. В этой схватке Джонатан Мартинез одержал победу техническим нокаутом.

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