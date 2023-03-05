В ночь с 11 на 12 марта на арене «The Theater at Virgin Hotels» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221. В главном событии вечера состоится схватка в легчайшем весе между Петром Яном и Мерабом Двалишвили.

Кард UFC Fight Night 221:

Петр Ян vs Мераб Двалишвили

Александр Волков vs Александр Романов

Никита Крылов vs Райан Спэнн

Рикардо Рамос vs Остин Линго

Саид Нурмагомедов vs Джонатан Мартинез

Витор Петрино vs Антон Туркаль

Карл Уилльямс vs Лукас Бржески

Рафаэль Ассунсао vs Дэйви Грант

Седрик Думас vs Джош Фремд

Марио Баутиста vs Гуидо Каннетти

Ариани Липски vs Джейджей Олдрич

Виктор Генри vs Тони Грейвэли

Тайсон Нэм vs Бруно Сильва

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