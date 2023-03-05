Кард UFC Fight Night 221 Ян — Двалишвили – кто дерется 12 марта, весь список бойцов

Теги UFC Петр Ян UFC Fight Night UFC on ESPN UFC Vegas Петр Ян - Двалишвили Бокс/MMA/UFC

В ночь с 11 на 12 марта на арене «The Theater at Virgin Hotels» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221. В главном событии вечера состоится схватка в легчайшем весе между Петром Яном и Мерабом Двалишвили.

Кард UFC Fight Night 221:

Где смотреть UFC Fight Night 221, во сколько начало прямой трансляции

  • прелимы начнутся в 23:00 по мск
  • начало основного карда в 02:00 по мск
  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий