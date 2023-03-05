В ночь с 11 на 12 марта пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221, который будет проведен на арене «The Theater at Virgin Hotels» в Лас-Вегасе, штат Невада, США. В со-главном событии вечера состоится схватка в тяжелом весе между Александром Волковым и Александром Романовым.

Александр Волков — российский боец смешанных единоборств (тяжелый вес). С 2009 года выходит в октагон в качестве профессионального бойца, а на данный момент в его активе 35 побед и 10 поражений. Ранее он являлся чемпионом Bellator в тяжелом весе, а сейчас занимает 8 строчку рейтинга UFC. Его крайняя схватка состоялась 4 июня прошлого года против Жаирзиньо Розенстрайка. В этом бою Александр Волков одержал победу техническим нокаутом.

Александр Романов — молдавский боец смешанного стиля, выступающий в тяжелом весе. На протяжении 6 лет является профессиональным бойцом ММА, за это время на его счету 16 побед и 1 проигрыш. На сегодняшний день Романов находится на 14 строчке официального рейтинга в тяжелой весовой категории. Предыдущий бой спортсмена был проведен 20 августа 2022 года, его противником был Марчин Тыбура. В этой схватке Александр Романов потерпел поражение решением большинства судей.

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