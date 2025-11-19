  • Спортс
  • Дана Уайт: «Нганну – плохой парень. Перед боем с Миочичем он сказал: «Когда поединок закончится, ты возьмешь мне личный самолет до Парижа. Я не шучу»
12

Дана Уайт: «Нганну – плохой парень. Перед боем с Миочичем он сказал: «Когда поединок закончится, ты возьмешь мне личный самолет до Парижа. Я не шучу»

Дана Уайт рассказал, что Нганну перед боем с Миочичем требовал самолет до Парижа.

Президент UFC Дана Уайт рассказал о требованиях экс-чемпиона в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну, когда тот выступал в промоушене.

«Нганну – плохой парень, нехороший человек. Когда кто-то показывает вам, кто он на самом деле – верьте ему. И этот парень показал. У него был бой со Стипе Миочичем в Бостоне [в январе-2018, Миочич победил единогласным решением судей]. Он был уверен, что убьет Стипе.

После пресс-конференции мы шли по коридору, он подошел ко мне и схватил. Черт, его английский в порядке, никакого языкового барьера. «Когда бой закончится, ты возьмешь мне личный самолет до Парижа». Я сначала засмеялся: «Да-да». Но он ответил: «Я не шучу. Ты возьмешь мне самолет в Париж».

В итоге Миочич выбил из него к черту все дерьмо. Все дерьмо. Это и закончило тот наш разговор. Мне следовало его уволить в тот же день», – сказал Дана Уайт.

В январе-2023 Нганну покинул UFC, не продлив контракт. Последний бой в лиге он провел в январе-2022, когда победил Сирила Гана в титульном поединке.

Как Нганну стал врагом UFC: отказался от миллионов Уайта, сбежал в бокс и обеспечил себя на всю жизнь

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Flagrant
