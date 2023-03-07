Прогноз на бой Саид Нурмагомедов — Мартинес на UFC Fight Night 221 (Vegas 71): коэффициенты на второй бой, кто победит 12 марта
В ночь с 11 на 12 марта 2023 года в Лас-Вегасе (США) пройдет UFC Fight Night 221 или UFC Vegas 71, где в главном карде вечера пройдет поединок в легчайшем весе между — Саидом Нурмагомедовым и Джонатаном Мартинесом.
Саид Нурмагомедов (19 побед, 2 поражения)
- Страна: Россия
- Возраст: 30 лет
- Рост: 173 см
- Вес: 61 кг
- Размах рук: 178 см.
Саид яркий представитель легчайшей весовой и имеет богатый опыт в активе. Он отлично показал себя в промоушенах WFCA и ACB, и уже в 2018-ом году перешел в UFC, где его рекорд на данный момент составляет 6 побед и 1 поражение. В последнем бое Саид победил сабмишеном у Саидйокуба Кахрамонова.
Джонатан Мартинес (17 побед, 4 поражения)
- Страна: США
- Возраст: 28 лет
- Рост: 170 см
- Вес: 61 кг
- Размах рук: 178 см.
Мартинес хорошо зарекомендовал себя в начале карьеры, и быстро получил приглашение от UFC, сейчас спортсмен идет на серии из четырех побед.
Прогноз на бой:
Саид Нурмагомедов идет фаворитом перед боем. Нам кажется что именно Мартинес станет серьезным соперником, учитывая его опыт и уже проведение 12 боя в рамках UFC. В этом бое пройдет столкновение двух бойцов любящих красивые поединки с активным применением ударов ног.
Коэффициенты:
- Победа Нурмагомедов — 1.49
- Победа Мартинеса — 2.54
Итоговый прогноз:
Наш прогноз на бой: победа Нурмагомедова сабмишеном.
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