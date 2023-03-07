Прогноз на бой Саид Нурмагомедов — Мартинес на UFC Fight Night 221 (Vegas 71): коэффициенты на второй бой, кто победит 12 марта

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В ночь с 11 на 12 марта 2023 года в Лас-Вегасе (США) пройдет UFC Fight Night 221 или UFC Vegas 71, где в главном карде вечера пройдет поединок в легчайшем весе между — Саидом Нурмагомедовым и Джонатаном Мартинесом.

Саид Нурмагомедов (19 побед, 2 поражения)

  • Страна: Россия
  • Возраст: 30 лет
  • Рост: 173 см
  • Вес: 61 кг
  • Размах рук: 178 см.

Саид яркий представитель легчайшей весовой и имеет богатый опыт в активе. Он отлично показал себя в промоушенах WFCA и ACB, и уже в 2018-ом году перешел в UFC, где его рекорд на данный момент составляет 6 побед и 1 поражение. В последнем бое Саид победил сабмишеном у Саидйокуба Кахрамонова.

Джонатан Мартинес (17 побед, 4 поражения)

  • Страна: США
  • Возраст: 28 лет
  • Рост: 170 см
  • Вес: 61 кг
  • Размах рук: 178 см.

Мартинес хорошо зарекомендовал себя в начале карьеры, и быстро получил приглашение от UFC, сейчас спортсмен идет на серии из четырех побед.

Прогноз на бой:

Саид Нурмагомедов идет фаворитом перед боем. Нам кажется что именно Мартинес станет серьезным соперником, учитывая его опыт и уже проведение 12 боя в рамках UFC. В этом бое пройдет столкновение двух бойцов любящих красивые поединки с активным применением ударов ног.

Коэффициенты:

  • Победа Нурмагомедов — 1.49
  • Победа Мартинеса — 2.54

Итоговый прогноз:

Наш прогноз на бой: победа Нурмагомедова сабмишеном.

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