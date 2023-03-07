В ночь с 11 на 12 марта 2023 года в Лас-Вегасе (США) пройдет UFC Fight Night 221 или UFC Vegas 71, где в главном карде вечера пройдет поединок в легчайшем весе между — Саидом Нурмагомедовым и Джонатаном Мартинесом.

Саид Нурмагомедов (19 побед, 2 поражения)

Страна: Россия

Возраст: 30 лет

Рост: 173 см

Вес: 61 кг

Размах рук: 178 см.

Саид яркий представитель легчайшей весовой и имеет богатый опыт в активе. Он отлично показал себя в промоушенах WFCA и ACB, и уже в 2018-ом году перешел в UFC, где его рекорд на данный момент составляет 6 побед и 1 поражение. В последнем бое Саид победил сабмишеном у Саидйокуба Кахрамонова.

Джонатан Мартинес (17 побед, 4 поражения)

Страна: США

Возраст: 28 лет

Рост: 170 см

Вес: 61 кг

Размах рук: 178 см.

Мартинес хорошо зарекомендовал себя в начале карьеры, и быстро получил приглашение от UFC, сейчас спортсмен идет на серии из четырех побед.

Прогноз на бой:

Саид Нурмагомедов идет фаворитом перед боем. Нам кажется что именно Мартинес станет серьезным соперником, учитывая его опыт и уже проведение 12 боя в рамках UFC. В этом бое пройдет столкновение двух бойцов любящих красивые поединки с активным применением ударов ног.

Коэффициенты:

Победа Нурмагомедов — 1.49

Победа Мартинеса — 2.54

Итоговый прогноз:

Наш прогноз на бой: победа Нурмагомедова сабмишеном.