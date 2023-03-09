Во сколько бой Петр Ян — Мераб Двалишвили время начала боя 12 марта на UFC Fight Night 221
12 марта в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC Fight Night 221, в главном событии которого состоится поединок между Петром Яном и Мерабом Двалишвили.
Ян идет на серии из двух поражений подряд. В апреле 2022 года он проиграл во второй раз Алджамейну Стерлингу, в первом поединке с которым был дисквалифицирован из-за запрещенного удара коленом.
Ян в октябре 2022 года подрался против американца Шона О’Мэлли на UFC 280. Тогда Петр потерпел поражение – снова раздельным решением судей. На его счету 16 побед и четыре поражения.
Двалишвили в последнем бою победил бразильца Жозе Альдо единогласным решением. Это произошло в августе 2022 года на турнире UFC 278. В активе Мераба 15 побед и четыре поражения.
Во сколько бой Ян – Двалишвили
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
- прелимы начнутся в 23:00 по мск
- начало основного карда в 02:00 по мск
- Бой Яна и Двалишвили начнется ориентировочно в 04:00 утра
Комментарии