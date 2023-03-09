Во сколько бой Петр Ян — Мераб Двалишвили время начала боя 12 марта на UFC Fight Night 221

Теги UFC Мераб Двалишвили UFC Fight Night UFC on ESPN UFC Vegas Петр Ян – Двалишвили Бокс/MMA/UFC

12 марта в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC Fight Night 221, в главном событии которого состоится поединок между Петром Яном и Мерабом Двалишвили.

Ян идет на серии из двух поражений подряд. В апреле 2022 года он проиграл во второй раз Алджамейну Стерлингу, в первом поединке с которым был дисквалифицирован из-за запрещенного удара коленом.

Ян в октябре 2022 года подрался против американца Шона О’Мэлли на UFC 280. Тогда Петр потерпел поражение – снова раздельным решением судей. На его счету 16 побед и четыре поражения.

Двалишвили в последнем бою победил бразильца Жозе Альдо единогласным решением. Это произошло в августе 2022 года на турнире UFC 278. В активе Мераба 15 побед и четыре поражения.

Во сколько бой Ян – Двалишвили

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • прелимы начнутся в 23:00 по мск
  • начало основного карда в 02:00 по мск
  • Бой Яна и Двалишвили начнется ориентировочно в 04:00 утра

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий