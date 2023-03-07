В ночь с 11 на 12 марта 2023 года в Лас-Вегасе (США) пройдет UFC Fight Night 221 или UFC Vegas 71, где в со-главном событии вечера пройдет поединок топовых тяжеловесов – Александром Волковым и Александром Романовым.

Александр Волков #8 (35 побед, 10 поражений)

Страна: Россия

Возраст: 34 года

Рост: 201 см

Размах рук: 203 см

Александр уже является ветераном UFC, который прошел множество войн. Его крайний бой закончился досадным поражением Тому Аспинэллу, после чего необходима яркая победа чтобы закрепиться в Топ-10 рейтинга тяжеловесов. Сейчас акции Волкова упали, и бой с Романовым шанс снова заявить о себе

Александр Романов #14 (16 побед, 1 поражение)

Страна: Молдова

Возраст: 32 года

Рост: 188 см

Размах рук: 191 см.

Романов дебютировал в UFC в 2020 году и сразу же запомнился фанатам активным ведением боя, снося своих соперников, оформив 5 финишей соперников подряд. Оппозиция Романова позволяла ему ярко дебютировать в лучшей организации мира, однако последний бой и первый с понастоящему топовым соперником закончился для Александра поражением. В августе 2022 Романов уступил решением судей Марчину Тыбуре.

Прогноз на бой

Бой Романова и Волкова это противостояние разных стилей. Молдаванин является борцом и грэпплером, и в сложных стадиях боя предпочитает перевести на канвас противника, где он их финиширует.

Волков же известен исключительно методичным ведением боя на дистанции, благодаря своих длинным рычагам и умению работать ногами, особенно фронткиками. Хоть Волков и умеет неплохо защищаться от переводов, в даже незначительной функциональной просадке этот навык у него исчезает, что показал Аспинэлл. У Романова будет возможность воспользоваться этой слабостью Александра.

Шансы в бое у тяжеловесов примерно равны, все таки это тяжелый вес и любой удар может сложить пополам, а такие удары есть у обоих спортсменов.

Коэффициенты:

Победа Волкова — 2.25

Победа Романова — 1.64

Победа Волкова — 2.0

Победа Романова — 1.76

Итог:

Наш прогноз на бой: победа болевым приемом Романова, за счет более разностороннего стиля ведения боя и умения вести борьбу на канвасе.