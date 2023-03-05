Онлайн трансляция UFC Fight Night 221 Ян — Двалишвили, смотреть прямую трансляцию турнира 12 марта
В ночь с 11 на 12 марта на арене «The Theater at Virgin Hotels» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221. В главном событии вечера состоится схватка в легчайшем весе между Петром Яном и Мерабом Двалишвили.
Как смотреть UFC Fight Night 221 Ян – Двалишвили
- прелимы начнутся в 23:00 по мск
- начало основного карда в 02:00 по мск
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
Кард UFC Fight Night 221:
- Петр Ян vs Мераб Двалишвили
- Александр Волков vs Александр Романов
- Никита Крылов vs Райан Спэнн
- Рикардо Рамос vs Остин Линго
- Саид Нурмагомедов vs Джонатан Мартинез
- Витор Петрино vs Антон Туркаль
- Карл Уилльямс vs Лукас Бржески
- Рафаэль Ассунсао vs Дэйви Грант
- Седрик Думас vs Джош Фремд
- Марио Баутиста vs Гуидо Каннетти
- Ариани Липски vs Джейджей Олдрич
- Виктор Генри vs Тони Грейвэли
- Тайсон Нэм vs Бруно Сильва
- Карлстон Харрис vs Абубакар Нурмагомедов
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