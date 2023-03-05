В ночь с 11 на 12 марта на арене «The Theater at Virgin Hotels» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221. В главном событии вечера состоится схватка в легчайшем весе между Петром Яном и Мерабом Двалишвили.

Как смотреть UFC Fight Night 221 Ян – Двалишвили

прелимы начнутся в 23:00 по мск

начало основного карда в 02:00 по мск

трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)

на телеканале Матч Боец!

UFC Fight Pass (весь турнир)

Кард UFC Fight Night 221: