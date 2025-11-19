Тагир Уланбеков: «Один бой – и можно называть Махачева лучшим бойцом UFC в истории»

Тагир Уланбеков считает, что Махачев может стать лучшим бойцом UFC в истории.

Боец UFC Тагир Уланбеков оценил выступление Ислама Махачева в титульном поединке против Джека Делла Маддалены.

– Ты ожидал такое доминирующее выступление?

– Мы ожидали, поскольку Ислам тяжело готовился. Мы думали, что в такой манере все и пройдет.

– Ты помнишь момент, когда понял – Махачев является бойцом экстра-класса, которого ждет величие?

– Еще Абдулманап Нурмагомедов, наш тренер, говорил, что у Ислама большой потенциал. Он верил в него. Я тоже верил, что Ислам добьется больших высот.

Сможет ли Ислам стать величайшим? Он уже сравнялся с Андерсоном Сильвой по серии побед. Один бой – и можно будет называть Ислама лучшим. Хотя Ислам уже и сейчас лучший, но после следующей победы он безоговорочно станет лучшим, – сказал Тагир Уланбеков.

На UFC 322 Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену и стал чемпионом полусреднего весе. После боя Махачев заявил, что готов подраться в Белом доме на турнире в июне-2026.

С кем дальше драться Махачеву?