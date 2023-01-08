Хавьер Мендес не уверен, что Хабиб будет в углу Махачева во время боя против Волкановски на UFC 284

Тренер Хавьер Мендес сказал, что не знает, будет ли секундировать на UFC 284 в бою против Алекса Волкановски.

По его словам, Махачев тренировался с Хабибом в Дагестане. Сам Мендес встретится с Махачевым после 20 января, когда прилетит в Австралию.

Ранее Хабиб подтвердил уход из MMA. Мендес объяснил: «Он просто не хочет скучать по отцовству».

Президент Eagle FC Завуров – об уходе Хабиба из MMA: «Cо спорта ушел, вот спорт из него никуда не уйдет»

Сергей Харитонов: «Хабиб мог бы попробовать себя в политике. У него есть уважение и известность»