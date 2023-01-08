Хавьер Мендес не уверен, что Хабиб будет в углу Махачева во время боя против Волкановски на UFC 284

Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Хавьер Мендес Ислам Махачев UFC 284 Махачев - Волкановски Бокс/MMA/UFC

Тренер Хавьер Мендес сказал, что не знает, будет ли Хабиб Нурмагомедов секундировать Исламу Махачеву на UFC 284 в бою против Алекса Волкановски.

По его словам, Махачев тренировался с Хабибом в Дагестане. Сам Мендес встретится с Махачевым после 20 января, когда прилетит в Австралию.

Ранее Хабиб подтвердил уход из MMA. Мендес объяснил: «Он просто не хочет скучать по отцовству».

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