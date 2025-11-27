Даниэль Кормье: «В UFC хотели свести Пимблетта с Гейджи. Победа превратила бы его в претендента»

Даниэль Кормье заявил, что в UFC хотели устроить бой Пимблетт – Гейджи.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье заявил, что в руководстве промоушена хотели устроить бой между Пэдди Пимблеттом и Джастином Гейджи .

«Я точно знаю, что они хотели организовать бой Пэдди против Джастина. Победа над Джастином превратила бы Пимблетта в очевидного претендента на пояс – если учитывать то, что он уже успел сделать.

Но я по-прежнему считаю, что Пэдди еще не хватает опыта в октагоне. Илия Топурия – настоящий зверь. Он находится на другом уровне», – сказал Кормье.

