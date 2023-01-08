Хавьер Мендес объяснил уход Хабиба из MMA: «Он просто не хочет скучать по отцовству»

Тренер Хавьер Мендес прокомментировал решение полностью уйти из MMA. Причиной ухода называлась семья.

«Он просто не хочет скучать по отцовству. Хабиб разговаривал со мной около трех недель назад, рассказывал об этом плане и сказал, что намерен поговорить с командой и сообщить им о решении.

Он делает это по правильным причинам: Хабиб – семейный человек и просто хочет проводить больше времени с семьей», – сказал Мендес.

Сейчас Нурмагомедову 34 года. В 2020-м он завершил профессиональную карьеру как боец и после этого стал тренером.

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