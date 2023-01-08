Хавьер Мендес объяснил уход Хабиба из MMA: «Он просто не хочет скучать по отцовству»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Хавьер Мендес Бокс/MMA/UFC

Тренер Хавьер Мендес прокомментировал решение Хабиба Нурмагомедова полностью уйти из MMA. Причиной ухода называлась семья.

«Он просто не хочет скучать по отцовству. Хабиб разговаривал со мной около трех недель назад, рассказывал об этом плане и сказал, что намерен поговорить с командой и сообщить им о решении.

Он делает это по правильным причинам: Хабиб – семейный человек и просто хочет проводить больше времени с семьей», – сказал Мендес.

Сейчас Нурмагомедову 34 года. В 2020-м он завершил профессиональную карьеру как боец и после этого стал тренером.

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