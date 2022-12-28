Алекс Волкановски: «Стать двойным чемпионом и вынести кого-то вроде Ислама – это то, что люди запомнят»

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски рассказал о подготовке к бою с , который 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

«Это большой бой для меня, учитывая, что никто не может разобраться с дагестанской борьбой. И учитывая то, что Ислам сделал в последних боях.

Это особенный вызов не только потому, что я получу второй пояс. Немаловажно и то, с кем я разберусь в процессе.

Не думаю, что это будет легко. Мне определенно нужна длительная подготовка. Это вызов, который сделает меня лучше.

Честно говоря, у меня осталось еще восемь недель тренировочного лагеря, но я уже стал вдвое лучше, чем был. В первую очередь из-за того, изменилось мое отношение к бою. Я сильнее, чем был когда-либо.

Стать двойным чемпионом и вынести кого-то вроде Ислама – это то, что люди запомнят. Многие говоря, что сейчас Махачева не остановить, но я собираюсь доказать всем, что это возможно. Мне не терпится выйти и заняться делом», – сказал Волкановски.

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