Камил Гаджиев: «КроКоп получит минимум $1 млн за бой с Емельяненко. За бренд надо платить»

Камил Гаджиев: КроКоп получит минимум $1 млн за бой с Федором Емельяненко.

Президент Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, что вел переговоры с Мирко Филиповичем относительно участия в Гран-при лиги.

«Крокоп согласился на один бой, но не готов драться в Гран-при. А если мы его подпишем на один бой, мы сами себе будем противоречить, потому что делаем основную ставку на Гран-при. По гонорару нам сказали – ориентир на $400 тысяч. Но это до того, как обсудили соперника.

Думаю, что с Федором он заработает намного больше, потому что Крокоп против Емельяненко – это само по себе уже бренд, а за бренд надо платить. Я думаю, что минимум миллион долларов Крокоп получит», – сказал Гаджиев.

