Роналду стал акционером ММА-промоушена WOW Топурии: «Присоединяюсь к проекту, чтобы вдохновить следующее поколение»
Криштиану Роналду стал акционером испанского ММА-промоушена Way of Warrior. Об этом форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии сообщил в социальных сетях.
«Нас объединяют ценности, в которые я искренне верю – дисциплина, уважение, стойкость и постоянное стремление к совершенству.
WOW создает нечто уникальное и мощное. Я горжусь тем, что присоединяюсь к этому проекту, чтобы поднять спорт на новый уровень и вдохновить следующее поколение», – написал Роналду.
Way of Warrior – крупнейший ММА-промоушен Испании. Он был основан в 2019 году.
В августе прошлого года появилась информация, что совладельцем лиги стал Илия Топурия – действующий чемпион UFC в легком весе.
