Роналду стал акционером ММА-промоушена WOW Топурии: «Присоединяюсь к проекту, чтобы вдохновить следующее поколение»

Криштиану Роналду стал акционером ММА-промоушена Way of Warrior.

Криштиану Роналду стал акционером испанского ММА-промоушена Way of Warrior. Об этом форвард «Аль-Насра » и сборной Португалии сообщил в социальных сетях.

«Нас объединяют ценности, в которые я искренне верю – дисциплина, уважение, стойкость и постоянное стремление к совершенству.

WOW создает нечто уникальное и мощное. Я горжусь тем, что присоединяюсь к этому проекту, чтобы поднять спорт на новый уровень и вдохновить следующее поколение», – написал Роналду.

Way of Warrior – крупнейший ММА-промоушен Испании. Он был основан в 2019 году.

В августе прошлого года появилась информация, что совладельцем лиги стал Илия Топурия – действующий чемпион UFC в легком весе.

