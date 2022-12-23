Махачев – Волкановски: «Гарантирую, что ты запаникуешь после первых 15 беспомощных секунд на настиле»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев обратился к будущему сопернику Алексу Волкановски.
«Гарантирую, что ты запаникуешь после первых 15 беспомощных секунд на настиле», – написал Махачев.
Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.
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