Махачев – Волкановски: «Гарантирую, что ты запаникуешь после первых 15 беспомощных секунд на настиле»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 284 Махачев - Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев обратился к будущему сопернику Алексу Волкановски.

«Гарантирую, что ты запаникуешь после первых 15 беспомощных секунд на настиле», – написал Махачев.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

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2 комментария

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MATRiX
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Ответ Spirt Ru
Абсолютный миссматч. У, волка очень мало шансов. Лучше бы,с Гэмротом или Гэтжи ,Порье. С Царукяном на то пошло. Ну,уж точно не Алекс.
У этой четвёрки тоже шансов мало. Так что Махачеву сейчас просто нужно штамповать защиты. 4 сделать просто обязан
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Spirt Ru
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Абсолютный миссматч. У, волка очень мало шансов. Лучше бы,с Гэмротом или Гэтжи ,Порье. С Царукяном на то пошло. Ну,уж точно не Алекс.
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