Махачев – Волкановски: «Гарантирую, что ты запаникуешь после первых 15 беспомощных секунд на настиле»

Чемпион UFC в легком весе обратился к будущему сопернику .

«Гарантирую, что ты запаникуешь после первых 15 беспомощных секунд на настиле», – написал Махачев.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

Волкановски не видит проблем в бою с Махачевым из-за роста: «Буду бороться за каждый миллиметр»

Ян Блахович: «Учитывая, что Махачев сделал с Оливейрой, прямо сейчас никто его не остановит»