Волкановски про бой с Махачевым: «Люди сомневаются во мне, но когда я сделаю свою работу, то не пытайтесь переобуться»
Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски обратился к критикам в преддверии поединка с Исламом Махачевым.
«Я не ломаюсь под давлением и готов к этому вызову. Люди не верят в меня, сомневаются. Это непростой вызов.
Но запомните – когда я сделаю свою работу, то не пытайтесь переобуться», – сказал Волкановски.
Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.
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Ну видно же что совершенно другой уровень