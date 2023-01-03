Волкановски про бой с Махачевым: «Люди сомневаются во мне, но когда я сделаю свою работу, то не пытайтесь переобуться»

Чемпион UFC в полулегком весе обратился к критикам в преддверии поединка с .

«Я не ломаюсь под давлением и готов к этому вызову. Люди не верят в меня, сомневаются. Это непростой вызов.

Но запомните – когда я сделаю свою работу, то не пытайтесь переобуться», – сказал Волкановски.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

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