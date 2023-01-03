Волкановски про бой с Махачевым: «Люди сомневаются во мне, но когда я сделаю свою работу, то не пытайтесь переобуться»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 284 Махачев - Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски обратился к критикам в преддверии поединка с Исламом Махачевым.

«Я не ломаюсь под давлением и готов к этому вызову. Люди не верят в меня, сомневаются. Это непростой вызов.

Но запомните – когда я сделаю свою работу, то не пытайтесь переобуться», – сказал Волкановски.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

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4 комментария

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Тосканский Дьявол
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Матч в Австралии. Думайте
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AshAsh
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Ответ Анастасия Плинтусова
Да нету у него шансов против ислама. Не у кого нету. Ну видно же что совершенно другой уровень
ну Махачев отлетал в глухой нокаут с ручками по швам, в чем проблема то повторить? ладно там понимаю Хабиба не роняли, но тут-то
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Анастасия Плинтусова
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Да нету у него шансов против ислама. Не у кого нету.
Ну видно же что совершенно другой уровень
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jackson_07
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Не знаю почему, но прошлой ночью видел нокаут Махачева и это был как будто Петр Ян.
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