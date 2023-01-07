Хабиб подтвердил уход из индустрии ММА. Экс-боец хочет больше времени уделять семье

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подтвердил информацию о том, что он уходит из индустрии ММА.

Ранее ряд телеграм-каналов сообщал, что экс-чемпион UFC в легком весе завершит тренерскую карьеры и покинет индустрию ММА. Источники ссылались на встречу Нурмагомедова с командой, после которой тот написал, что его решение пойдет только на пользу.

«Хабиб покидает индустрию ММА с концами. Это касается тренерской карьеры и всего остального что связано с ММА. Причиной является желание Хабиб уделить время семье», – репостнул запись дагестанец в соцсети.

 

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73 комментария

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Бременер
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От мобилизации был освобождён или косит?
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qqblt
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Абсолютное право человека. Спасибо!
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Inter_09
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Ответ Zakal
Я бухать так бросил
Я тоже, только у меня не 30, а 22) И чему теперь себя посвятить хз)
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Герман Сергеевич
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В Австралию значит не полетит?! Или это другое
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El Fenomeno 9️⃣
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Я думал этот Бибах уже давно в окапах Бомбасы как Рамзанка Дыров
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Tishmul Tishmulov
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Он остаётся
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Николай Т
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Что за бред?
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DenizKios
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Ответ Манюшный
Абдулманап не лежал в ванной с «братьями».
Зачем твой высер здесь
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DenizKios
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Ответ Сергей Середенко
Ситуация такая в стране
Думаю что это связано.
Только это приходит
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psycho killer
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Ответ le vani
значит конор все таки выгнал хабиба из индустрий и запретил ему работать )
Коконор может только деда какого-нибудь из бара выгнать, чего греха таить-то
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Крошка картошка
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Странно, думал, что Хабиб станет тренером (он и так уже им был)
Все больше и больше бойцов выводил на бои, к тому же у Махачева важный бой с Волком через месяц...
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Андрей Томинов
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Главное чтобы не жену теперь душил.
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Сергей Середенко
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Ответ DenizKios
Если честно не понимаю... Абдулманап совмешал все. Да и это же братья значит тоже семья.
Ситуация такая в стране
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mezmay
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Интересна реальная причина
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Манюшный
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Ответ DenizKios
Если честно не понимаю... Абдулманап совмешал все. Да и это же братья значит тоже семья.
Абдулманап не лежал в ванной с «братьями».
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klet
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Промоушен убыточен, как тренер он пока неизвестно какого ранга, а самому, возможно и тренировать не особо хочется. Удачи.
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Крыс Пол
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Сильнейший боец-тренер в истории. Как и спортсмен, ушел на пике формы, приведя Ислама и Усмана к титулам.
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McGregor
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Скатертью дорога. Исчезни из ленты
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burefan
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Вес согнать не получается?
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Евгений Кузнецов
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все верно пора пожить для себя и семьи
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Gitanes
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Ответ DenizKios
Если честно не понимаю... Абдулманап совмешал все. Да и это же братья значит тоже семья.
Наоборот, я как раз таки хорошо его понимаю. Если последить за его Инстаграмом, то можно заметить, что он постоянно был в разъездах, практически на каждом бое члена его команды побывал. Мне кажется он за все это время очень очень мало виделся с семьей, если так каждого курировать, то естественно времени на неё вообще не остаётся. Поэтому решение Хабиба можно понять.
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Евгений Кузнецов
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Ответ Zakal
Я бухать так бросил
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Elkorazon01
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Ответ Yusa Naza
Не думай что как ты все имеют хозяев.
https://yandex.ru/video/touch/preview/2030265486583160962?text=наш хозяин кадыров
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gonzo78
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Я думал он собрался "родину защищать"....
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Stade de Reims
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Всему своё Время.
удачи ему и спасибо за все
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