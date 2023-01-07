Сергей Харитонов: «Хабиб мог бы попробовать себя в политике. У него есть уважение и известность»
Российский боец Сергей Харитонов отреагировал на новости о возможном уходе Хабиба Нурмагомедова из индустрии ММА.
Ранее ряд телеграм-каналов сообщал, что экс-чемпион UFC в легком весе завершит тренерскую карьеры и покинет индустрию ММА. Источники ссылались на встречу Нурмагомедова с командой, после которой тот написал, что его решение пойдет только на пользу.
«Хабиб мог бы попробовать себя в политике. Почему именно там? У него есть уважение и известность. И, конечно, авторитет», – сказал Харитонов.
Камил Гаджиев: «Написали, что Хабиб покидает индустрию ММА с концами? Это же всегда трактовка той или иной фразы»
Махачев на шее у Хабиба, доминация Бивола и грустные поражения Яна: главное для российских бойцов в 2022-м
3 комментария