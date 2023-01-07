Сергей Харитонов: «Хабиб мог бы попробовать себя в политике. У него есть уважение и известность»

Российский боец отреагировал на новости о возможном уходе из индустрии ММА.

Ранее ряд телеграм-каналов сообщал, что экс-чемпион в легком весе завершит тренерскую карьеры и покинет индустрию ММА. Источники ссылались на встречу Нурмагомедова с командой, после которой тот написал, что его решение пойдет только на пользу.

«Хабиб мог бы попробовать себя в политике. Почему именно там? У него есть уважение и известность. И, конечно, авторитет», – сказал Харитонов.

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