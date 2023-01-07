Сергей Харитонов: «Хабиб мог бы попробовать себя в политике. У него есть уважение и известность»

Теги UFC MMA Сергей Харитонов легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Российский боец Сергей Харитонов отреагировал на новости о возможном уходе Хабиба Нурмагомедова из индустрии ММА.

Ранее ряд телеграм-каналов сообщал, что экс-чемпион UFC в легком весе завершит тренерскую карьеры и покинет индустрию ММА. Источники ссылались на встречу Нурмагомедова с командой, после которой тот написал, что его решение пойдет только на пользу.

«Хабиб мог бы попробовать себя в политике. Почему именно там? У него есть уважение и известность. И, конечно, авторитет», – сказал Харитонов.

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3 комментария

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Eliza77
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Ну да, Кадыров II
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Мага осторожный
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Там и без него безголовых спортсменов хватает, впрочем для политика в России другого и не требуется
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__flavius__
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жаль только, что политики в россии нет
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