Президент Eagle FC Завуров – об уходе Хабиба из MMA: «Cо спорта ушел, вот спорт из него никуда не уйдет»

Теги MMA Шамиль Завуров Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Президент Eagle FC Шамиль Завуров прокомментировал решение Хабиба Нурмагомедова уйти из MMA.

Завуров опубликовал совместное фото из зала: «Cо спорта ушел, вот спорт из него никуда не уйдет. Хорошо отпахали на ночь».

Ранее Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что окончательно уходит из MMA, чтобы больше времени тратить на семью.

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3 комментария

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Art SM
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Ответ Костя Кот
Из спорта
Со спортса
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Костя Кот
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Из спорта
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Art SM
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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