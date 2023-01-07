Президент Eagle FC Завуров – об уходе Хабиба из MMA: «Cо спорта ушел, вот спорт из него никуда не уйдет»

Президент Eagle FC Шамиль Завуров прокомментировал решение Хабиба Нурмагомедова уйти из MMA.

Завуров опубликовал совместное фото из зала: «Cо спорта ушел, вот спорт из него никуда не уйдет. Хорошо отпахали на ночь».

Ранее Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что окончательно уходит из MMA, чтобы больше времени тратить на семью.

Сергей Харитонов: «Хабиб мог бы попробовать себя в политике. У него есть уважение и известность»

Хабиб назвал цель на ближайшие 10 лет: «Не быть тяжелее 93 килограмм»