Хавьер Мендес: «Никто никогда не выигрывал спарринги у Хабиба, кроме одного человека – Махачева»

Американский тренер Хавьер Мендес рассказал, кто побеждал экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в спаррингах.
«За всю историю, как Хабиб тренируется у меня в зале и спарринговал на моих глазах, не было никого, кто отнял бы у него хоть один раунд.
Никто никогда не выигрывал спарринги у Нурмагомедова, кроме одного человека – Ислама Махачева. Он единственный, кто отнимал раунды у Хабиба», – сказал Мендес.
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