Хавьер Мендес: «Никто никогда не выигрывал спарринги у Хабиба, кроме одного человека – Махачева»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Хавьер Мендес Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Американский тренер Хавьер Мендес рассказал, кто побеждал экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в спаррингах.

«За всю историю, как Хабиб тренируется у меня в зале и спарринговал на моих глазах, не было никого, кто отнял бы у него хоть один раунд.

Никто никогда не выигрывал спарринги у Нурмагомедова, кроме одного человека – Ислама Махачева. Он единственный, кто отнимал раунды у Хабиба», – сказал Мендес.

Чендлер – о Махачеве: «Считать его фаворитом боя с Оливейрой – безумие»

Тренер Оливейры: «Махачев лучше Хабиба. Но я не думаю, что Ислам сможет перевести Чарльза»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные