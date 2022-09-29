Хавьер Мендес: «Никто никогда не выигрывал спарринги у Хабиба, кроме одного человека – Махачева»

Американский тренер рассказал, кто побеждал экс-чемпиона в легком весе в спаррингах.

«За всю историю, как Хабиб тренируется у меня в зале и спарринговал на моих глазах, не было никого, кто отнял бы у него хоть один раунд.

Никто никогда не выигрывал спарринги у Нурмагомедова, кроме одного человека – . Он единственный, кто отнимал раунды у Хабиба», – сказал Мендес.

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