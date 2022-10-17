Хавьер Мендес: «Никто другой не будет заботиться обо мне так, как Хабиб»
Тренер зала АКА Хавьер Мендес ответил на вопрос, кого бы он взял на необитаемый остров из своих подопечных.
— Представьте, если вас заключить на один год на необитаемый остров и разрешить взять с собой только одного человека: Кормье, Веласкеса, Рокхолда, Хабиба и Ислама. Кого бы вы взяли?
— Хабиба.
— Почему?
— Потому что никто другой не будет заботиться обо мне так, как он.
Хавьер Мендес: «Махачев из той же категории, что и Джонсон, Сен-Пьер и Джонс. Он боец, который везде хорош»
Титульник Махачева – заслуга Хабиба. Оливейра хотел другого соперника и локацию, и даже Дэйна Уайт был против
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