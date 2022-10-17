Хавьер Мендес: «Никто другой не будет заботиться обо мне так, как Хабиб»

Тренер зала АКА Хавьер Мендес ответил на вопрос, кого бы он взял на необитаемый остров из своих подопечных.

— Представьте, если вас заключить на один год на необитаемый остров и разрешить взять с собой только одного человека: Кормье, Веласкеса, Рокхолда, Хабиба и Ислама. Кого бы вы взяли?

— Хабиба.

— Почему?

— Потому что никто другой не будет заботиться обо мне так, как он.

Хавьер Мендес: «Махачев из той же категории, что и Джонсон, Сен-Пьер и Джонс. Он боец, который везде хорош»

Титульник Махачева – заслуга Хабиба. Оливейра хотел другого соперника и локацию, и даже Дэйна Уайт был против