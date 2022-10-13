Хавьер Мендес: «Хабиб на пути к статусу величайшего тренера всех времен»
Тренер зала AKA Хавьер Мендес прокомментировал тренерскую деятельность экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Хабиб всю жизнь был тренером. Даже когда он дрался, то занимался тренерской деятельностью
Он спарринговал пять раундов, а затем внезапно садился рядом с нами и обучал ребят. Хабиб всегда этим занимался.
Его отец с очень юных лет учил его брать ответственность на себя в качестве бойца и тренера. Хабиб идет по стопам своего отца.
По моему мнению, он на пути к статусу величайшего тренера всех времен. Я вижу это предзнаменование», – сказал Мендес.
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