Хавьер Мендес: «Хабиб на пути к статусу величайшего тренера всех времен»

Тренер зала AKA Хавьер Мендес прокомментировал тренерскую деятельность экс-чемпиона в легком весе .

«Хабиб всю жизнь был тренером. Даже когда он дрался, то занимался тренерской деятельностью

Он спарринговал пять раундов, а затем внезапно садился рядом с нами и обучал ребят. Хабиб всегда этим занимался.

Его отец с очень юных лет учил его брать ответственность на себя в качестве бойца и тренера. Хабиб идет по стопам своего отца.

По моему мнению, он на пути к статусу величайшего тренера всех времен. Я вижу это предзнаменование», – сказал Мендес.

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