Анатолий Малыхин после победы: «Какой же я красавчик, ###»

Анатолий Малыхин завоевал титул ONE в полутяжелом весе, победив Ренье де Риддера на турнире ONE on Prime Video 5 в Маниле.

«Какой же я красавчик, ### [блин]. Я лучший из лучших, чемпион мира.

Я знал, что выиграю со вчерашнего дня, поэтому хочу поблагодарить всех людей, которые меня поддерживали.

Я знал, что пояс будет на груди моего тренера», – сказал Малыхин.

Россиянин нокаутировал голландца в первом раунде.

