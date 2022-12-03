Анатолий Малыхин после победы: «Какой же я красавчик, ###»
Анатолий Малыхин завоевал титул ONE в полутяжелом весе, победив Ренье де Риддера на турнире ONE on Prime Video 5 в Маниле.
«Какой же я красавчик, ### [блин]. Я лучший из лучших, чемпион мира.
Я знал, что выиграю со вчерашнего дня, поэтому хочу поблагодарить всех людей, которые меня поддерживали.
Я знал, что пояс будет на груди моего тренера», – сказал Малыхин.
Россиянин нокаутировал голландца в первом раунде.
Анатолий Малыхин нокаутировал Ренье де Риддера и стал чемпионом ONE Championship
Видео нокаута в бою Малыхина и де Риддера
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