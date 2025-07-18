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Менеджер Павловича: «Вполне вероятно, что Сергей получит титульник в случае победы над Кортесом‑Акостой»

Сергей Павлович может выйти на титульник в случае победы в следующем бою.

Напомним, что 23 августа Павлович подерется с Вальдо Кортесом‑Акостой. Поединок пройдет в главном карде турнира UFC в Шанхае.

– Что можете сказать о сопернике?

– Он очень стабильный парень. Не легкий соперник ни для кого. Всегда выдает немного сложные бои для любого оппонента, немножко сушит. Но прямо острых опасностей для Сергея я лично не вижу. Может, у самого Сергея может быть какое‑то другое мнение… С ним просто нужно правильно поработать и навязать свою стратегию, свой бой, чтобы его побить. Но ничего такого непреодолимого и невероятного не видим в нем.

– Есть ли у Павловича вариант выйти на титульный бой в случае победы? Говорили ли с UFC об этом?

– Да. Вполне вероятно. Либо после этой победы, либо, может быть, после еще одной будет в гонке за титулом, – сказал менеджер Ризван Магомедов.

15 лучших тяжеловесов России. Только двое – из UFC

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
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