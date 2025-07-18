Эгис Климас: «Разум – главная слабость Дюбуа. Его не натренируешь. Усик снова победит»
Менеджер Александра Усика раскрыл главную слабость Даниэля Дюбуа.
«Мы снова здесь, в Лондоне. Послушайте, Усик однажды уже победил Дюбуа. И победит снова – в этом мы как команда абсолютно уверены.
Это тот же самый человек. Что могло измениться за пару лет? Разум не натренируешь, а именно в этом заключается главная слабость Дюбуа», – сказал менеджер Эгис Климас.
Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года – тогда Усик победил нокаутом в девятом раунде. Реванш пройдет 19 июля.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: The Ring
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