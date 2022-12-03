Анатолий Малыхин нокаутировал Ренье де Риддера и стал чемпионом ONE Championship

В ночь на 3 декабря на Филиппинах прошел турнир ONE FC on Prime Video 5.

В главном событии турнира в первом раунде нокаутировал двойного чемпиона ONE Ренье де Риддера, который до этого не знал поражений.

Малыхин стал чемпионом в полутяжелом весе. Россиянину, который владеет временным поясом ONE в тяжелом весе, также дали бонус в размере 100 тысяч долларов.

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