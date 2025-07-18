Тим Цзю: «Фундоре стоило убить меня в первом поединке, потому что в этот раз все будет совсем иначе»

Тимофей Цзю высказался о предстоящем реванше с Себастьяном Фундорой.

«Фундоре стоило убить меня в первом поединке, потому что в этот раз все будет совсем иначе. Я подхожу к бою с полноценным лагерем, с правильной подготовкой, с пониманием того, что работает, а что нет.

Все это играет огромную роль. Я покажу другую версию себя – более умную, более грамотную», – сказал боксер Тимофей Цзю .

Первый поединок между Цзю и Себастьяном Фундорой прошел в марте-2024 – тогда Фундора победил раздельным решением судей. Повторный бой состоится в ночь на 20 июля в Лас-Вегасе.

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