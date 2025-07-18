Менеджер Волкова – о бое с Алмейдой: «Могли бы ждать титульника, но пришлось бы сидеть без боев до следующего года»

Менеджер объяснил, почему Александр Волков принял бой с Жаилтоном Алмейдой.

Ранее портал MMA Fighting сообщил , что Александр Волков и Жаилтон Алмейда проведут поединок на UFC 321. Турнир состоится 25 октября.

«Контракт [на бой с Алмейдой] еще не подписан. Мы дали устное согласие на бой в Абу‑Даби. Бой будет претендентским. Мы могли бы ждать до титульника, но Саше пришлось бы быть без боев до следующего года», – сказал менеджер Иван Банников.

Волков (38-11) в последний раз дрался в декабре прошлого года, когда проиграл Сирилу Гану раздельным решением судей. К бою он подходил на серии из четырех побед.

Александр Волков: «Пришло время вернуться и провести хороший бой. А потом, может быть, и подраться за пояс»