Махачев – о поединке Порье и Холлоуэя: «Буду болеть за Дастина. Это мой чувак»

Ислам Махачев рассказал, кого поддерживает в бою Дастина Порье и Макса Холлоуэя.

«Буду болеть за Дастина, 100%. Это мой чувак. Мы хорошо переписываемся, общаемся. Если это последний бой в его карьере, то, думаю, он выйдет на пике. Выжмет все. Я желаю ему удачи – и думаю, что он выиграет.

У Порье хороший бокс. Ему нужно работать первым номером – если дать Холлоуэю стрелять с его дистанции, то... Он в этом один из лучших. Ему нельзя давать комфортную для него дистанцию. Надо навязывать свой план.

Думаю, Порье победит решением. Обоих тяжело финишировать, оба хорошо держат удар. У обоих не такой сильный нокаутирующий удар, но бьют точно. Думаю, будет работа на технику – кто кого переиграет», – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев .

Поединок между Дастином Порье и Максом Холлоуэем пройдет в ночь с 19 на 20 июля. Бой возглавит турнир UFC 318.

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