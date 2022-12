Россиянин Анатолий Малыхин стал чемпионом ONE в полутяжелом весе, нокаутировав Ренье де Риддера на турнире ONE on Prime Video 5 в Маниле.

Бой закончился в первом раунде. За полминуты до окончания раунда Малыхин уронил голландца ударом справа и добил его в партере.

