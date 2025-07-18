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Коста надеется провести бой с Чимаевым: «У нас взаимная ненависть»

Пауло Коста снова заявил, что заинтересован в поединке с Хамзатом Чимаевым.

«Вы уже знаете об этом, ребята. Все об этом знают. У нас взаимная ненависть. После этого поединка я обращусь к нему, отправлю сообщение. Но придется подождать – сейчас я сосредоточен на предстоящем бое.

Я должен быть сфокусирован. Но у меня, конечно, есть план. И у меня есть незаконченные дела с Хамзатом Чимаевым. Рано или поздно мы встретитмся», – сказал боец среднего веса UFC Пауло Коста.

В ночь с 19 на 20 июля Коста проведет бой против Романа Копылова. Поединок пройдет в соглавном событии турнира UFC 318.

Пауло Коста: «Если выиграю у Копылова, брошу вызов ублюдку Чимаеву»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Bloody Elbow
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