Коста надеется провести бой с Чимаевым: «У нас взаимная ненависть»
Пауло Коста снова заявил, что заинтересован в поединке с Хамзатом Чимаевым.
«Вы уже знаете об этом, ребята. Все об этом знают. У нас взаимная ненависть. После этого поединка я обращусь к нему, отправлю сообщение. Но придется подождать – сейчас я сосредоточен на предстоящем бое.
Я должен быть сфокусирован. Но у меня, конечно, есть план. И у меня есть незаконченные дела с Хамзатом Чимаевым. Рано или поздно мы встретитмся», – сказал боец среднего веса UFC Пауло Коста.
В ночь с 19 на 20 июля Коста проведет бой против Романа Копылова. Поединок пройдет в соглавном событии турнира UFC 318.
Пауло Коста: «Если выиграю у Копылова, брошу вызов ублюдку Чимаеву»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Bloody Elbow
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