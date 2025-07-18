Менеджер Евлоева: «UFC пытается перенести бой с Пико на ближайшие турниры. Август? Надо учитывать моменты здоровья»

Менеджер Мовсара Евлоева высказался о срыве поединка с Аароном Пико.

– Боя Мовсара в Абу‑Даби с Аароном Пико не будет. Это уже понятное дело. Поэтому организация работает над тем, чтобы на ближайшие турниры перенести его.

– Пико сказал, что ему интересен вариант боя в Чикаго в августе. Нормальный вариант для переноса?

– Есть несколько нюансов. Думаю, в ближайшее время новая дата будет назначена и мы это проанонсируем. Но если задавать вопрос, интересна ли именно дата турнира в Чикаго в августе, то Мовсару было интересно и 26 июля в Абу‑Даби подраться. Но он же вылетел по независящим от него причинам, да? Поэтому здесь, может быть, вопрос как‑то немножко неправильно поставлен. Евлоеву интересно подраться и в эту субботу, и в следующую. Но надо учитывать моменты здоровья.

– Как раз о здоровье. Что все‑таки случилось и почему не удастся выступить в Абу‑Даби?

– Пока не буду комментировать это. Думаю, он в скором времени сам выступит с заявлением. Надеемся на его скорое восстановление, – сказал менеджер Ризван Магомедов.

Пико – Евлоеву: «Разочарован, что ты снялся с боя. Но для нас есть место на турнире в Чикаго»