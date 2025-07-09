Усик и Дюбуа 19 июля подерутся на «Уэмбли». Все, что об этом нужно знать

В ночь на 20 июля в Лондоне пройдет вечер бокса, который возглавит бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа .

Боксеры уже встречались в августе-2023 в Польше. Тогда Усик победил нокаутом в девятом раунде, хотя сам пропустил тот самый удар в пах, а потом забрал дилогию у Тайсона Фьюри. Дюбуа после поражения вышел на серию из трех побед.

Теперь Усик и Дюбуа спустя два года встретятся в реванше. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне .

Что важно знать о проведении боя?

● Место – стадион «Уэмбли» в Лондоне. Последний раз Усик дрался в Великобритании в сентябре-2021, когда в первый раз победил Энтони Джошуа.

● Официальной трансляции в России не будет. Начало главного боя – не раньше 01:00 по мск.

● Главные факты перед боем.

Что почитать перед боем?

● Фьюри вернулся и анонсировал трилогию с Усиком. Или блефует?

● Сколько Усик и Дюбуа заработают за реванш?

● Дюбуа пихнул Усика на «Уэмбли». А тот только улыбнулся

● Портрет Усика – что делает его чемпионом?

● Это он вырубил Джошуа: вырос в семье из 11 детей, чуть не ослеп во время боя и бил толстого Фьюри