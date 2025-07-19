Суперночь в боях: Усик, Пакьяо, Цзю, Порье – где и как следить?

В ночь на 20 июля в мире бокса и единоборств пройдет сразу несколько крупных турниров:

Вечер бокса в Лондоне :

● Александр Усик – Даниэль Дюбуа, титульный бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе (онлайн главных событий)

Вечер бокса в Лас-Вегасе :

● Мэнни Пакьяо – Марио Бариос, титульный бой за звание чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе

● Тим Цзю – Себастьян Фундора, титульный бой за звание чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе

UFC 318 в Новом Орлеане :

● Макс Холлоуэй – Дастин Порье, титульный бой за пояс BMF

● Роман Копылов – Пауло Коста

Усик доминирует в 38. Что в его годы делали другие великие тяжи?