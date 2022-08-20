Украинский боец установил рекорд лиги KSW, отправив соперника в нокаут за 5 секунд

Теги полутяжелый вес (MMA) KSW Бокс/MMA/UFC

В Варшаве (Польша) проходит турнир KSW 73, в рамках которого состоялся бой в полутяжелом весе между украинцем Богданом Гнидко и Дамьяном Пивоварчиком.

Победу нокаутом через пять секунд после начала поединка одержал украинский боец. На его счету восемь досрочных побед (5 нокаутов и 3 сабмишена) в профессиональных ММА.

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