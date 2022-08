Украинский боец установил рекорд лиги KSW, отправив соперника в нокаут за 5 секунд

В Варшаве (Польша) проходит турнир KSW 73, в рамках которого состоялся бой в полутяжелом весе между украинцем Богданом Гнидко и Дамьяном Пивоварчиком.

Победу нокаутом через пять секунд после начала поединка одержал украинский боец. На его счету восемь досрочных побед (5 нокаутов и 3 сабмишена) в профессиональных ММА.

WOOOOOOW!!!! #KSW73 🇺🇦 Bohdan Gnidko with the fastest KO in KSW history!!! Can @usykaa do the same tonight!? pic.twitter.com/Oyf38AjNM1