Реванш Прохазки и Тейшейры возглавит турнир UFC 282 (MMA Fighting)

UFC занимается организацией реванша между и , сообщает MMA Fighting.

По информации источника, второй бой между чехом и бразильцем возглавит турнир UFC 282, который пройдет в Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 11 декабря.

Первый поединок Прохазки и Тейшейры возглавил турнир UFC 275, победу удушающим приемом в пятом раунде одержал Иржи, став чемпионом в полутяжелом весе.

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