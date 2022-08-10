Блахович призвал UFC дать ему бой за титул: «Дайте мне Прохазку, и мы устроим величайший бой в истории Европы»

Теги UFC полутяжелый вес (MMA) Ян Блахович Иржи Прохазка Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович обратился к руководству промоушена. Польский боец хочет биться за титул против чеха Иржи Прохазки.

«Дана Уайт – никакой ерунды, никакой политики. Дай мне Прохазку, и я устрою величайший бой в истории Европы. В отличие от него, я всегда держу свое слово. 

Немного фактов. Я первый боец-мужчина из Польши, который стал чемпионом UFC. Я никогда не уклонялся от вызовов. 

Я пришел в UFC, чтобы создавать для фанатов яркие моменты. Со мной еще не покончено», – сказал Блахович.

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