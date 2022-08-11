Анкалаев – Прохазке: «Фальшивый ниндзя, ты забыл упомянуть меня»

Топовый полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев обратился к чемпиону дивизиона .

Анкалаев выразил недовольство, что Прохазка не вызывает его на поединок, предпочитая дать немедленный реванш Гловеру Тейшейре.

Чешский боец известен любовью к японской культуре, за что его нередко называют самураем.

«Фальшивый ниндзя, ты забыл упомянуть меня. Возможно, ты не знаешь, как произнести мое имя – я знаю, это нелегко физически и ментально», – написал Анкалаев в соцсетях.

Магомед Анкалаев сообщил, что принял бой против Яна Блаховича

Анкалаев – Блаховичу: «Ты проиграл дважды подряд и не получишь титульник. Дэйна Уайт тебя не спасет»